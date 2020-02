Weekend gratuito per The Division 2, download gratis su PS4, PC e Xbox One

Se non avete ancora piani per il weekend, Ubisoft potrebbe appena avervi trovato un modo per passare il tempo, provando uno dei loro titoli di punta. Questo fine settimana infatti, The Division 2 sarà disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme, nella sua versione completa.

Dalle 9 del mattino del 27 Febbraio alle 9 del mattino del 2 Marzo dunque sarà possibile accedere al gioco gratuitamente e salvare i propri progressi. Qualora dopo la prova si decidesse di acquistarlo, si potrà riprendere la partita dai propri salvataggi.

Il weekend è gratis su tutte le piattaforme: gli utenti PC potranno scaricare il gioco tramite Epic Games Store o Uplay, mentre per quanto riguarda la console bisognerà andare sullo store di Sony o di Microsoft.

Per quanto riguarda la console di Microsoft però sarà necessario possedere un abbonamento Xbox Live Gold, mentre gli utenti PS4 non avranno bisogno di essere abbonati al programma PlayStation Plus per giocare online.

Lo sparatutto di Ubisoft si è aggiornato da poco con la nuova espansione di The Division 2, Warlords of New York, di cui vi abbiamo parlato sul nostro sito. Se volete approfondire sul gioco in generale invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Division 2.

Approfitterete di questo weekend gratuito?