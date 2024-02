Che weekend con PlayStation! È tempo di divertirsi con gli amici giocando online gratis

Mentre i fan pensano al divertimento alle porte con i nuovi giochi Extra e Premium di febbraio con PlayStation Plus, ecco che il panorama PlayStation è ricco di novità prossime all'approdo: il venturo fine settimana sarà all'insegna del grande gaming, grazie agli incredibili free online multiplayer weekend in arrivo che non richiedono il PS Plus.

Il sabato e la domenica sono ormai dietro l'angolo, pronti a concedere ai giocatori di tutto il mondo un po' di sano relax in compagnia delle proprie console. Però, in vista del weekend, Sony ha deciso di dare il via ad un periodo di gioco online gratuito. Tale iniziativa, messa a punto dalla casa di Tokyo per permettere a molti utenti di divertirsi con i propri amici e no giocando in compagnia, prenderà piede tra poche ore. Non manca ancora molto al fine settimana, ma da quando si potrà iniziare ad usufruire dell'online senza costi aggiuntivi?

Il free online multiplayer weekend di PlayStation inizierà da domani 17 febbraio alle ore 00:01, e terminerà domenica 18 alle 23:59. Si tratta di un'occasione imperdibile per molti, soprattutto alla luce delle recenti uscite nell'ecosistema videoludico di Sony: basti pensare, ad esempio, alla piacevole e inaspettata sorpresa di Helldivers 2, che fa dell'online un tassello fondamentale dell'esperienza. Pronti a videogiocare in compagnia a CoD, Fifa, GTA 5, Helldivers 2 e chi più ne ha più ne metta? I prossimi giorni costituiranno un momento di gaming con gli amici a costo zero.