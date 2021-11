Ultimo weekend: PlayStation Plus 12 mesi in offerta a soli 39,99 euro su Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon finiranno lunedi 29 novembre, vi ricordiamo quindi che questi sono gli ultimi giorni validi per acquistare l'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi a soli 39,99 euro, con lo sconto di ben 20 euro dal prezzo di listino di 60 euro.

Clicca qui per acquistare l'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi a soli 39,99 euro

Se non avete mai acquistato un codice digitale su Amazon non preoccupatevi, l'operazione è estremante semplice ed immediata, lo store infatti appena verrà effettuato il pagamento vi invierà un codice per poter riscattare l'abbonamento nel vostro PlayStation Store.

La promozione è valida sia per i nuovi abbonamenti (o abbonamenti scaduti) che per chi ha già un abbonamento attivo, in questo ultimo caso verrà posticipata la scadenza dell'abbonamento attivo di 12 mesi.

PlayStation Plus è necessario per giocare online contro altri giocatori ed ogni mese include gratuitamente dei giochi completi, questo mese sono scaricabili grazie all'abbonamento Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e First Class Trouble. Inoltre se siete possessori della nuova PlayStation 5, l'abbonamento PlayStation Plus vi permetterà di scaricare tutti i giochi della PlayStation Plus Collection, all'interno della raccolta troviamo: Mortal Kombat X, Days Gone, Detroit: Become Human, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Infamous: Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, Persona 5, Until Dawn, God of War, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Bloodborne, The Last of Us Remastered e Resident Evil 7 Biohazard.