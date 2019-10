Weekend Stellare Euronics: PS4 con FIFA 20 in offerta per il fine settimana

Da Euronics inizia un Weekend Stellare, è questo il nome della nuova offerta per il fine settimana che va dal 4 al 6 ottobre. Limitatamente al settore videogiochi e console troviamo una sola promozione attiva, legata a PlayStation 4 con FIFA 20.

Il pacchetto PS4 Slim 500 GB con FIFA 20 e due controller DualShock 4 costa ora 299.99 euro anzichè 379.99 euro, con uno sconto pari al 21.5% sul prezzo di listino. Euronics afferma di avere a disposizione 6.400 pezzi, come si legge in una nota "il numero di prodotti disponibili per ciascuna referenza si riferisce alla quantità totale disponibile in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Salvo esaurimento scorte."

Si tratta di una offerta interessante per chiunque voglia acquistare il modello standard di PlayStation 4 in bundle con FIFA 20 e un secondo controller per iniziare subito a giocare senza bisogno di dover comprare altri accessori o periferiche separatamente.