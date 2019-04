Weekend di tornei a tema Nintendo con Pokemon e Super Smash Bros Ultimate

Nintendo annuncia due attività torneistiche importanti che vedranno protagonisti i Pokémon e Super Smash Bros Ultimate nel weekend tra il 26 e il 28 Aprile.

Dal 26 al 28 Aprile, presso l’Estrel Berlin Congress Center di Berlino, avrà luogo il Pokémon TCG and Video Game Europe International Championship, uno dei tornei Pokémon più importanti in Europa che, oltre ad un importante montepremi, permette di guadagnare punti validi per le qualificazioni al mondiale. Lo streaming della parte videogioco del torneo, supportato ufficialmente da Nintendo Italia, sarà trasmesso sul canale Youtube di Pokémon Millennium.

Ma la competizione continua con il torneo di Super Smash Bros Ultimate più grande dell’anno, Icarus V, che si svolgerà dal 27 al 28 aprile ad Anzola dell’Emilia (BO). Enorme successo in termini di iscrizioni e di pubblico per questo evento ormai riconosciuto a livello internazionale che vede la presenza di giocatori del calibro del francese Gluttony, attualmente uno dei top player a livello mondiale. Il torneo sarà commentato in streaming in inglese sul canale Twitch di Smash Bros. Italia

Icarus non è solo il più grande torneo di Super Smash Bros in Italia. Per alcuni è un'istituzione, per altri un culto, per molti un'esperienza indimenticabile. È il cuore pulsante della community italiana di Super Smash, un modo per condividere una grande passione.