Weird West: il co-creatore di Dishonored rinvia il suo GDR lovecraftiano

Dopo aver confermato in video il futuro arrivo su Game Pass di Weird West, gli studi Wolfeye dedicono, di comune accordo con il publisher Devolver Digital, di posticipare l'uscita del nuovo GDR lovecraftiano ideato dal co-creatore di Dishonored, Raphael Colantonio.

Originariamente prevista al lancio per l'11 gennaio 2022, la commercializzazione del prossimo immersive sim dell'ex direttore degli studi Arkane slitterà di diverse settimane. Nel confermarne il posticipo, Colantonio pubblica un video per rivolgersi direttamente agli appassionati e spiegare loro che "da una parte ci rendiamo conto che già adesso il nostro gioco è davvero fantastico, ma dall'altra parte ci rendiamo conto che il progetto non è ancora pronto per essere lanciato".

L'ex esponente del team di sviluppo di Dishonored sottolinea inoltre come "il gioco è attualmente in una beta privata, i tester ci dicono che si stanno divertendo un mondo ma preferiamo comunque aspettare un po' e prenderci il tempo richiesto per smussare alcune cose. D'altronde, ci impegnamo a offrirvi la migliore esperienza e alle spalle abbiamo una lunga storia nello sviluppo di esperienze immersive sim, sappiamo perciò quanto sia importante dare tempo al tempo per consegnarvi il gioco nella sua forma migliore".

In funzione delle decisioni assunte da Colantonio, dal team di Wolfeye e da Devolver Digital, il debutto ufficiale di Weird West su PC, PlayStation 4, Xbox One e nel catalogo del Game Pass (tanto su PC quanto su console Microsoft) si farà attendere fino al 31 marzo 2022.