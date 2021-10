Weird West ha una data di uscita: libertà d'azione nel nuovo video del gioco di Colantonio

Dopo i trascorsi nel team di Arkane, Raphael Colantonio è ora pronto a presentare inediti e intriganti dettagli sul suo prossimo progetto: una nuova IP che fonde immaginario in stile Lovecraft e il mito del grande Ovest americano.

Dopo aver confermato l'intenzione di pubblicare anche una versione console di Weird West, il Creative Director di WolfEye Studio illustra le caratteristiche principali del titolo in un ricco video approfondimento. Disponibile in apertura a questa news, il filmato conferma la presenza nel gioco di cinque differenti protagonisti, che offriranno punti di vista alternativi sulle vicende di Weird West. Le storie individuali di ciascuno andranno progressivamente a intrecciarsi, prima di confluire in un unico ed epico finale.



Unendo la formula "immersive sim" ad una struttura ludica che fonde azione ed elementi RPG, Weird West mira a dare ampio spazio alla libertà di azione. I giocatori potranno interagire con tutti gli elementi dell'ambientazione, che si tratti di aprire barili, spostare cadaveri, incendiare le strutture circostanti e molto altro ancora. Attraverso la mappa, sarà possibile esplorare liberamente il mondo di Weird West, tra città di frontiera e inquietanti misteri.

Per lenire l'attesa che ci separa dall'esordio del gioco, WolfEye Studio ha reso nota la data di lancio ufficiale. Dopo l'annuncio di Weird West ai The Game Awards 2019, l'intrigante Indie raggiungerà i lidi di PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 11 gennaio 2022. Il gioco, lo ricordiamo, sarà edito da Devolver Digital, tra i publisher di riferimento del panorama indipendente.