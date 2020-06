Weird West 'è più grande di Dishonored', per il co-creatore della serie Arkane

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube Wassup Conversations, il co-creatore della serie di Dishonored, Raphael Colantonio, è tornato a parlare di Weird West dopo l'annuncio ai Game Awards 2019 per lanciarsi in un paragone quantomai ardito con il suo precedente progetto firmato Arkane Studios e Bethesda.

Nonostante gran parte del suo intervento si sia focalizzato sul lavoro che sta portando avanti con la sua band Weird Wolves (che firmerà anche la colonna sonora del gioco), Colantonio ha voluto fornire delle interessanti anticipazioni sull'esperimento videoludico di Weird West per spiegare che "e così ho lasciato Arkane Studios, ma adesso sono tornato in una forma diversa: piccolo budget, piccoli team di sviluppo ma sempre grandi videogiochi. Vedrete cosa stiamo preparando con Weird West, è un gioco enorme e se ci penso, potrebbe essere il gioco più grande a cui abbia mai lavorato, anche se non ci vogliono 200 persone per poterlo realizzare".

Pur senza fornire delle ulteriori informazioni sui contenuti del progetto a cui sta lavorando in qualità di direttore dei WolfEye Studios, il co-direttore di Dishonored riferisce che "stiamo facendo delle scelte deliberate nello stile visivo, quindi sarà un titolo molto bello e speciale senza dover richiedere un particolare dispendio di risorse, in modo tale che tutta questa parte possa essere realizzata da quattro artisti".

Le parole di Colantonio giungono a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni per i 20 anni di Arkane Studios, un evento festeggiato dalla software house di Lione (poi cresciuta fino a comprendere anche una sede distaccata negli Stati Uniti) attraverso la pubblicazione dei vinili della colonna sonora di Dishonored e la possibilità per i fan di scaricare gratis Arx Fatalis.