Weird West: il nuovo GDR del co-creatore di Dishonored arriva al lancio su Game Pass

Nella cornice mediatica dei The Game Awards 2021, lo studio WolfEye di Raphael Colantonio non ribadisce solamente il lancio a gennaio di Weird West ma conferma l'arrivo su Xbox Game Pass di questo inusuale GDR che fonde gli scenari del Far West alle atmosfere da incubo delle opere di H.P. Lovecraft.

La nuova proprietà intellettuale firmata dalla neonata software house indipendente di Colantonio ci proietterà in una dimensione dark fantasy che rivisterà la storia del Selvaggio West, con gli uomini di legge, i pionieri e i coloni costretti a condividere la Frontiera con delle mostruose entità.

Il compito degli utenti sarà quello di indossare i panni di un avventuriero e di intraprendere insieme a lui un lungo viaggio pieno di enigmi da scoprire, personaggi da incontrare e, ovviamente, creature da abbattere. Ogni eroe è unico e si adatta alle azioni intraprese, con missioni ad alto rischio da completare in un mondo che reagisce alle scelte dei giocatori.

In maniera non troppo dissimile da quanto sperimentato dagli appassionati di Dishonored, quindi, anche nel nuovo GDR ibridato ai twin-stick shooter di WolfEye la storia cambierà in funzione delle azioni compiute dagli utenti, fornendo così un substrato narrativo e ludico tanto ampio e stratificato da far esclamare a Colantonio che il mondo di Weird West sarà più ampio di quello di Dishonored, pur con tutte le differenze e le limitazioni dettate dal budget e dal numero di sviluppatori impegnati sul progetto.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che Weird West sarà disponibile dall'11 gennaio 2022 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su Game Pass. Se volete saperne di più su quest'opera, vi rimandiamo al nostro speciale su Weird West, il nuovo immersive sim di Raphael Colantonio.