Weird West su PC, PlayStation e Xbox Game Pass: nuovo video gameplay con Raf Colantonio

Devolver Digital apre una finestra sulla .dimensione lovecraftiana di Weird West pubblicando un video gameplay di 40 minuti con protagonisti Raphael Colantonio, Creative Director di WolfEye e co-creatore di Dishonored, e Gael Giraudeau, Lead Systems Designer del nuovo action ruolistico in arrivo a breve su PC e console.

Il nuovo filmato confezionato da Raf Colantonio e Giraudeau ci rituffa nelle atmosfere della reinterpretazione in chiave dark fantasy del Selvaggio West che caratterizzeranno quest'opera. Il nostro compito sarà quello di indossare i panni di pistoleri, cacciatori di taglie e sciamani incaricati di riportare la pace tra gli abitanti dei villaggi infestati di creature demoniache e abomini d'ogni sorta.

Sulla falsariga di Dishonored, anche in Weird West verrà data ampia libertà di scelta ai giocatori, un approccio che porta lo stesso Colantonio a descrivere la sua ultima opera come un "immersive sim" dalla storia matura. Nello spirito di Dishonored, ogni personaggio potrà attingere a un folto albero di abilità e decidere, di volta in volta, l'allineamento morale delle azioni da compiere, sapendo però che ogni scelta avrà delle conseguenze sulla storia e si rifletterà sull'atteggiamento che i PNG avranno nei nostri confronti.

La commercializzazione di Weird West è attesa per il 31 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il titolo sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Per saperne di più sul prossimo GDR dark fantasy di Devolver Digital e WolfEye, qui trovate le nostre considerazioni dall'ultima prova con l'immersive sim Weird West.