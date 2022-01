Weird West: sparatorie e lupi mannari nel nuovo video del GDR western lovecraftiano

Il co-creatore di Dishonored, Raphael Colantonio, coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo video gameplay di Weird West per illustrare nel dettaglio le attività stealth, il sistema di combattimento e la progressione delle abilità speciali del suo GDR lovecraftiano in arrivo su PC, PS4 e Xbox Game Pass.

Nel nuovo trailer di Weird West, l'esponente degli studi WolfEye ci ricorda che in questa reinterpretazione in chiave dark fantasy del Selvaggio West ogni missione potrà essere completata nei modi più disparati.

Gli esploratori della Frontiera avranno modo di approcciarsi alle sfide scegliendo, ad esempio, di adottare un approccio "silenzioso" o di farsi strada a suon di pallottole: starà solo ed esclusivamente ai giocatori decidere quale strategia attuare. Proprio come in Dishonored, la progressione del gameplay si baserà su di un ramificato sistema di potenziamenti composto da decine di abilità. Basta dare un'occhiata al nuovo video per farsi un'idea della libertà offertaci da Raf Colantonio, con eroi in grado di trasformarsi all'occorrenza in pistoleri, lupi mannari, cecchini o stregoni.

In funzione del recente annuncio del rinvio di Weird West, la nuova data di commercializzazione del GDR lovecraftiano di WolfEye e Devolver Digital è adesso fissata per il 31 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.