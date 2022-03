Weird West: le spietate leggi della Frontiera nel nuovo video del GDR lovecraftiano

Dopo l'abbuffata di wallpaper di Weird West tra eroi e mostri, gli studi WolfEye riaprono una finestra sulla spietata Frontiera lovecraftiana del nuovo GDR di Raphael Colantiono per mostrarci delle scene di gioco inedite.

Il quarto video della serie "Road to Weird West" si focalizza sulle spietate leggi non scritte che governano la vita degli abitanti di questa reinterpretazione in chiave dark fantasy del Selvaggio West.

Nei panni di pistoleri, sciamani e cacciatori di taglie, il compito degli utenti sarà quello di riportare la pace tra gli abitanti dei villaggi esplorati facendosi largo a suon di pallottole, frecce avvelenate e incantesimi. In pieno stile Dishonored, starà solo ed esclusivamente ai giocatori decidere quale strategia attuare e chi aiutare, pur sapendo che ogni scelta avrà delle profonde conseguenze sulla trama e sulla rosa di abilità da sbloccare.

Nel nuovo video vengono descritte anche le numerose attività da svolgere per approcciarsi ai PNG e ricevere da loro gli incarichi da completare per progredire nella storia e potenziare l'equipaggiamento, anche qui nello spirito di Dishonored sulla libertà di scelta e sul far fronte alle conseguenze delle proprie azioni. Il lancio di Weird West è previsto per il 31 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Volete saperne di più sul gameplay della nuova opera di Colantonio? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sull'immersive sim Weird West.