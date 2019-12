Weird West svelato ai Game Awards: nuovo progetto dai co-creatori di Prey e Dishonored!

Raphael Colantonio, ex presidente e direttore di Arkane, ha recentemente annunciato di aver intrapreso una nuova avventura professionale con la fondazione di Wolfeye Studios.

Per presentare il proprio primo progetto, la software house ha scelto il palco offerto dai The Game Awards 2019. Dai co-creatori di Dishonored e Prey, giunge dunque l'annuncio di una nuova IP: Weird West. In apertura a questa news, potete visionare il reveal trailer dedicato a questa esperienza action RPG, sviluppata da Wolfeye Studios ed edita da Devolver Digital.



Il gioco, descritto come una "immersive sim" è attualmente in sviluppo: non sono purtroppo state fornite informazioni in merito allle piattaforme di pubblicazione o alla finestra di uscita prevista per Weird West. Nel presentarlo, Devolver scrive: "Scopri una rivisitazione dark fantasy del Selvaggio West in cui sceriffi e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche".