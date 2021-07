Weird West: il nuovo video conferma l'arrivo del GDR Twin Stick Shooter su PS4 e Xbox One

Dopo l'appunto di Raphael Colantonio sull'addio a Bethesda, il team di Wolfeye guidato dall'ex direttore degli studi Arkane pubblica un nuovo video di Weird West per confermare l'arrivo di questo originale Twin Stick Shooter ruolistico su PS4 e Xbox One, insieme all versione PC già svelata da Devolver Digital.

Il nuovo sparatutto con visuale isometrica ideato dal direttore di Dishonored e Prey darà modo agli appassionati di interpretare cinque personaggi, ciascuno con una propria storia da dipanare e un diverso approccio al gameplay.

Il filmato proposto da Wolfeye si focalizza appunto sugli antieroi di Weird West e ci permette di familiarizzare con la cacciatrice di taglie Jane Bell, il criminale incallito Cl'erns Qui'g, il "guardiano della terra" Across Waters, il lupo mannario Desiderio Rios e la veggente proveniente dal futuro Nell Bitterleaf.

Le azioni compiute da ogni personaggio si ripercuoteranno sulla storia e sull'andamento stesso delle attività svolte dagli altri protagonisti: l'intento degli autori capitanati da Colantonio è quello di donare ai giocatori un'esperienza all'insegna dell'originalità e piena zeppa di colpi di scena, da qui l'impegno nel costruire un impianto narrativo dallo scopo "più profondo e strano di quanto potete mai immaginare". Il lancio di Weird West è previsto più avanti nel 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.