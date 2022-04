Weird West: dall'evento The Plague alle mod, la Roadmap dei contenuti post-lancio gratuiti

Trascorse due settimane dal lancio di Weird West, il team WolfEeye conferma di non aver ancora finito di ampliare la Frontiera del proprio GDR lovecraftiano e preannunciano l'arrivo di ulteriori, importanti contenuti gratuiti su PC, PlayStation e Xbox, a cominciare dall'evento The Plague.

L'attività ingame inaugurata dagli autori al seguito di Raphael Colantonio chiede ai pistoleri e ai cacciatori di taglie più coraggiosi della Frontiera di fare appello a tutto il proprio coraggio per fronteggiare la pericolosa minaccia rappresentata da un'orda inarrestabile di zombie.

L'insidiosa missione di "disinfestazione paranormale" affidata a chi parteciperà all'evento The Plague, ad ogni modo, sarà soltanto la prima delle tante attività previste dagli autori di Weird West da qui ai prossimi mesi. Il video confezionato dal team WolfEye si chiude infatti con l'eloquente infografica della Roadmap dei contenuti post-lancio previsti da Raf Colantonio e compagni.

Con i prossimi Major Update, gli appassionati dell'avventura western del co-creatore di Dishonored potranno cimentarsi in nuove sfide endgame, sbloccare un livello di difficoltà ancora più elevato e personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco grazie alle mod, il cui supporto dovrebbe arrivare su PC nel corso di quest'anno.

Prima di lasciarvi al video dell'evento The Plague e all'infografica sulla Roadmap, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per immergervi nelle atmosfere in salsa lovecraftiana dell'ultimo GDR di Colantonio con la nostra recensione di Weird West.