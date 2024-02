Welcome to ParadiZe: il folle gioco post-apocalittico si mostra nel trailer di lancio

Sul palco del Nacon Connect 2024 è stato dedicato un piccolo spazio anche a Welcome to ParadiZe, un titolo post-apocalittico decisamente fuori dalle righe che permette di interagire in modo assai bizzarro con gli infetti.

In sviluppo presso gli autori di How to Survive, il gioco in questione è un twin stick shooter con visuale isometrica in cui vi è anche una componente gestionale: i giocatori possono infatti 'catturare' gli zombi e utilizzarli sia come alleati nel combattimento che come aiutanti nella manutenzione della base operativa. Il gioco gode anche del supporto alla modalità cooperativa, sia in locale che online.

Dal momento che si tratta di un gioco che fa dell'ironia uno dei suoi punti di forza, gli sviluppatori hanno deciso di celebrare il lancio di Welcome to ParadiZe con un trailer animato che lascia intuire quelli che sono i toni e gli argomenti principali della produzione.

Chiunque fosse interessato al gioco, può procedere all'acquisto già da ora: Welcome to ParadiZe è disponibile a partire da oggi, giovedì 29 febbraio 2024, solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento dovrebbe essere ancora disponibile anche una versione demo, scaricabile gratuitamente solo su PC tramite Steam.

Sulle nostre pagine trovate qualche dettaglio aggiuntivo su Welcome to ParadiZe.