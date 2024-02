Welcome to ParadiZe è il Palworld a base di zombi che non ti aspetti

A Palworld, Nightingale, Enshrouded e tutti gli altri survival di questo periodo se ne sta per aggiungere un altro davvero peculiare. Ci stiamo riferendo a Welcome to ParadiZe, che propone un'apocalisse zombie diversa dal solito grazie a meccaniche tipiche dei Pokémon-like.

Il gioco in questione è un action con visuale isometrica che non ricorda per caso i vecchi How to Survive, dal momento che a realizzare Welcome to ParadiZe è stato proprio lo stesso team di sviluppo, Eko Software. La base, quindi è quella di un twin stick shooter in cui si esplora la mappa e si massacrano nemici, ma c'è un twist importante: proprio come in Palworld, sarà possibile 'catturare' gli infetti e trasformarli in schiavi da sfruttare in varie attività. Una volta diventati Zombot, i mangiacervelli potranno seguirci nelle nostre spedizioni per aiutarci nei combattimenti oppure potranno restare alla base e contribuire alla costruzione delle strutture, alla coltivazione di cibo e a tante altre azioni. Oltre a poter essere giocato in single player, Welcome to ParadiZe gode anche del pieno supporto alla modalità cooperativa, sia online che a schermo condiviso.

Insomma, si tratta di un titolo unico nel suo genere la cui premessa risulta alquanto bizzarra. In ogni caso non manca molto prima di poter scoprire l'effettiva qualità del prodotto, visto che la sua uscita è fissata al prossimo 29 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chi acquisterà l'edizione speciale del gioco avrà 48 ore di accesso anticipato. Chi fosse interessato, può già provare una demo gratis di Welcome to ParadiZe su Steam, così da iniziare a farsi un'idea sul titolo pubblicato da Nacon.

