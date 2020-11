Werewolf Among Us: il clone cinese di Among Us sbanca le classifiche in Asia

No, Werewolf Among Us non è il sequel o uno spin-off del gioco del momento, su tratta un realtà di un clone sviluppato dal misterioso team cinese Shenzhen Youliang Technology e capaci di riscuotere un notevole successo in Cina.

Stando a un report diffuso da SCMP, Werewolf Among Us ha debuttato al primo posto delle classifiche locali con oltre 500.000 download, riuscendo a superare colossi come Peacekeeper Elite e Honor of Kings. Werewolf Among Us è un clone in tutto e per tutto identico al gioco originale, le uniche differenze risiedono nell'ambientazione, in questo caso a tema medievale anzichè spaziale, per il resto il gicoo di Shenzhen Youliang Technology riprende in toto l'interfaccia, le mappe e le meccaniche di gameplay.

Il "vero" Among Us ha totalizzato poco più di 880.000 download in Cina in tre mesi mentre Werewolf Among Us ha debuttato a fine ottobre, purtroppo InnerSloth non può fare (quasi) nulla per proteggere la sua IP in Cina, il team ha già consultato uno studio legale ma a quanto pare la riuscita di una causa per violazione di copyright sono molto basse. Un fenomeno che in passato ha colpito anche altri giochi popolari come Overwatch, Fortnite e PUBG, solamente per citarne alcuni.