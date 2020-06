Werewolf The Apocalypse: il primo cinematic trailer è intenso e brutale

Nacon e Cyanide pubblicano il primo cinematic trailer di Werewolf The Apocalypse Earthblood, che introduce le ambientazioni di gioco. Il video trasmette la profondità e la complessità della storia dell'eroe ed evidenzia lo sfruttamento aggressivo della natura da parte dell'uomo.

Cahal ha un solo obiettivo: salvare sua figlia. Ma per riuscirci deve anche affrontare la minaccia mortale di una corporation corrotta che sta avvelenando il mondo: Endron, una filiale petrolifera della mega-corporation chiamata Pentex. Poiché Cahal può trasformarsi in un lupo, può vedere ciò che i comuni mortali non possono, e quindi è in grado di smascherare la Endron e le sue operazioni devastanti. Di fronte alla distruzione della natura ad opera di questa corporation, per di più nascosta dall'ipocrisia di una campagna pubblicitaria "greenwashing", la rabbia dentro Cahal - una delle meccaniche principali del gioco - lo trasforma in un lupo mannaro, così da permettergli di combattere la corruzione e le incredibili forze soprannaturali in gioco.

Werewolf The Apocalypse Earthblood è il primo gioco action-RPG adattato dall'omonimo franchise horror. Maturo, brutale e complesso, inviterà il giocatore ad impersonare Cahal, alla ricerca di una sanguinosa redenzione. Il protagonista giocherà un ruolo essenziale nella grande guerra condotta dai Garous contro Pentex, le cui attività stanno devastando il mondo naturale.