Werewolf The Apocalypse Earthblood: Cahal affila gli artigli nel nuovo video gameplay

Dopo aver scatenato la rabbia del lupo mannaro Cahal con due diari di sviluppo, il team Cyanide confeziona un ulteriore video di Werewolf The Apocalypse Earthblood incentrato, questa volta, sull'esperienza di gameplay da vivere nel prossimo action horror ambientato nel World of Darkness.

Il filmato proposto dagli autori francesi di Of Orcs and Men e Call of Cthulhu immedesima gli appassionati di action adventure a tinte oscure nel personaggio di Cahal, un lupo mannaro emarginato dal suo branco ma chiamato a farvi ritorno per evitare che venga spazzato via dalla minaccia rapresentata dalla corporazione Endron.

L'intero canovaccio narrativo tessuto da Cyanide servirà appunto a ricostruire le attività portate avanti da Cahal per evitare che il suo popolo venga decimato dalle operazioni petrolifere condotte a ridosso della foresta che ospita il suo clan. Il nostro alter-ego dovrà attingere alla Rabbia per assumere le sembianze di un lupo mannaro e fronteggiare gli sgherri della Endron.

Nel gameplay trailer mostrato da Cyanide si possono intravedere anche le operazioni silenziose da condurre interpretando Cahal, con fasi stealth alternate a combattimenti che prevederanno l'utilizzo di armi ed equipaggiamenti vari. Prima di lasciarvi all'ultimo video gameplay, vi ricordiamo che Werewolf The Apocalypse Earthblood è atteso al lancio per il 4 febbraio su PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Sempre per il 4 febbraio è prevista l'uscita del titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ottimizzazioni next gen specifiche per le nuove console Sony e Microsoft.