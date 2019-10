Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sarà mostrato per la prima volta al PDXCon 2019

Gli autori di Cyanide e i vertici di Bigben Interactive confermano la loro presenza al PCXCon 2019. Nel corso della fiera videoludica di Berlino che si terrà tra il 18 e il ottobre, tutti i fan dell'universo di World of Darkness potranno finalmente assistere alla presentazione ufficiale di Werewolf The Apocalypse.

La partecipazione alla kermesse teutonica permetterà agli sviluppatori francesi specializzati nella creazione di action ruolistici a tinte oscure, come Call of Cthulhu e la serie di Styx (o meglio, di Of Orcs and Men), di mostrarci il percorso videoludico compiuto per dare forma al progetto di Werewolf The Apocalypse.

Il teaser trailer che accompagna l'annuncio della partecipazione di Cyanide al PDXCon 2019, con annessa (ri)presentazione di Earthblood dopo l'annuncio a inizio 2017 e il passaggio dei diritti di pubblicazione del titolo a Bigben Interactive nel maggio del 2018, ci permetterà di assistere alle primissime scene di gioco di questa avventura horror con protagonista il lupo mannaro Cahal.

Il nostro peloso e furioso alter-ego, emarginato e costretto a fuggire, si ritroverà obbligato a fare ritorno al suo clan e compiere un viaggio di redenzione per garantire la sopravvivenza della sua specie. Nel corso dell'avventura dovremo fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Grande Guerra tra Garou e Pentex, con conseguenze devastanti per la Madre Terra, Gaia, e per tutti gli esseri viventi.

Nell'attesa che si faccia il 18 ottobre per assistere alla presentazione di Werewolf The Apocalypse Earthblood, vi ricordiamo che l'action GDR è atteso in uscita nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.