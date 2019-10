Werewolf The Apocalypse Earthblood: nuove immagini e informazioni su trama e gameplay

Dopo averci mostrato la dimensione horror di Werewolf the Apocalypse con il video reveal del PDXCon 2019, gli autori di Cyanide approfittano della kermesse di Berlino per illustrare la storia, il ruolo del personaggio principale e gli aspetti che caratterizzeranno il gameplay del loro prossimo action ruolistico dai toni maturi.

La nuova infornata di informazioni è accompagnata da diversi bozzetti preparatori che contribuiscono a tratteggiare la dimensione a tinte oscure di questo GDR ambientato nell'universo di World of Darkness. L'eroe interpretabile, il lupo mannaro Cahal, dovrà fare ritorno dalla sua tribù per fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Endron, una sussidiaria della multinazionale petrolifera Pentex intenzionata a installare un estrattore a ridosso della foresta dove risiedono i membri della sua specie.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà perciò costituito dalla perenne tensione emotiva legata alla devastazione di Madre Natura e alla ormai prossima fine del suo clan: per questo, Cahal attingerà a tutta la sua Rabbia per sviluppare incredibili poteri, consapevole però che la trasformazione in lupo mannaro lo consumerà lentamente.

L'approccio ruolistico scelto dagli sviluppatori di Cyanide farà sì che gli appassionati del genere possano osservare le modifiche provocate nella storia dall'evoluzione delle abilità di Cahal: la Rabbia da cui attingerà per schiacciare la Endron, infatti, lo consumerà a tal punto da produrre degli effetti diretti sulla narrazione. Maggiori dettagli su Werewolf the Apocalypse saranno condivisi da Cyanide e da Bigben in un secondo momento, se è vero che il titolo è destinato ad approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020.