Werewolf The Apocalypse Earthblood: la Rabbia di Cahal si scatena in nuovi video

Gli sviluppatori di Cyanide riaprono una finestra sulla dimensione action di Werewolf The Apocalypse Earthblood per mostrare due video che approfondiscono gli elementi di gameplay legati alla Rabbia del protagonista e all'importanza del branco.

Nel primo dei due video diari, gli autori francesi si riallacciano alla tradizione dei lupi mannari esistente nel World of Darkness per ripercorrere le tappe principali del percorso creativo e artistico compiuto nel dare forma al protagonista Cahal.

Nel secondo video, The Essence of Rage, Cyanide discute delle meccaniche di gioco legate alla gestione della Rabbia e, quindi, alla necessità di alimentarla per trasformare il proprio alter-ego e consentirgli di affrontare i nemici più arcigni. Sempre grazie alla Rabbia, Cahal potrà approcciarsi con maggiore facilità agli enigmi ambientali e ai frangenti stealth dell'avventura per fronteggiare nel migliore dei modi gli automi e gli sgherri dell'azienda petrolifera che minaccia di insediarsi nei territori della sua tribù.

Vi lasciamo quindi all'ululato di Cahal e ai due filmati che trovate in calce e in cima alla notizia, non prima però di ricordarvi che l'uscita di Werewolf The Apocalypse Earthblood è prevista per il 4 febbraio su PC (in esclusiva Epic Games Store), PS4, Xbox One e, tramite ottimizzazioni next gen, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un nostro approfondimento sul gameplay di Werewolf the Apocalypse Earthblood.