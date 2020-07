Werewolf The Apocalypse Earthblood: gameplay e data d'uscita, anche su PS5 e Xbox Series X

Mentre vi scriviamo sta andando in onda il Nacon Connect, la prima conferenza digitale dell'azienda che sta ospitando la presentazione di molti dei nuovi progetti attualmente in fase di sviluppo da parte dei suoi studi interni e partner.

Nel corso dello showcase i fan del "Mondo delle tenebre" hanno avuto l'opportunità di dare una prima occhiata al gameplay di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, un gioco in cui dovranno scatenare la loro rabbia sovrannaturale per affrontare il male che minaccia il mondo sotto forma della società petrolifera Endron. I combattimenti sono incentrati sulla trasformazione in lupo mannaro del protagonista, Cahal, come mostrato chiaramente nel video gameplay proiettato durante il Nacon Connect. Poiché può trasformarsi in un lupo, può vedere ciò che i comuni mortali non possono, e quindi è in grado di smascherare la Endron e le sue operazioni devastanti.

Lo showcase ha anche rappresentato la vetrina perfetta per annunciare la data d'uscita di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, che risulta essere atteso per il 4 febbraio 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.