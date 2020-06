Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest annunciato, RPG dei creatori di The Witcher

Tra i molteplici giochi annunciati al Future Game Show c'è stato anche Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, nuovo RPG ambientato nell'iconico universo narrativo di World of Darkness.

Sviluppato da Different Tales per conto di Walkabout Games, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest si è mostrato in un breve teaser trailer che, oltre a mettere in evidenza il tono della produzione, ci ha dato appuntamento al mese di luglio per il reveal completo. Al momento non risultano essere note le piattaforme di destinazione.

Sappiamo però che in cabina di regia ci sono Jacek Brzeziński e Artur Ganszyniec, due personalità che hanno contribuito alla creazione del capostipite della serie The Witcher: il primo in qualità di director, il secondo nel ruolo di scrittore. Tra gli altri lavori sui quali hanno messo lo zampino citiamo pure Dying Light, Hitman e Wanderlust: Travel Stories. Premesse più che intriganti, che non fanno altro che aumentare la nostra curiosità nei confronti di questo nuovo gioco ambientato nell'universo di World of Darkness.