Wesa Land: appuntamento con Wesa, Fossa e Sabaku, domani sul canale Twitch di Everyeye

Quarantena o no, la ricca programmazione Twitch di Everyeye non fa sconti a nessuno e rinnova l'appuntamento con Wesa Land, la speciale collaborazione con Riccardo Vessa che vedrà la partecipazione di due sparring partner di lusso.

Domani 19 maggio alle ore 21:00, sul canale Twitch di Everyeye andrà infatti in onda il nuovo episodio di Wesa Play con Riccardo Vessa, in arte Wesa e due "ospiti" di eccezione: il nostro frontman Francesco Fossetti e il maestro Sabaku, anche conosciuto come Mike of the Desert. La speciale live prenderà la forma di un contenitore nel quale discutere a ruota libera di videogiochi con un focus particolare sulle ultime tendenze del mercato e sugli impulsi del pubblico.

Durante il Wesa Play: Wesa, Fossa & Sabaku sarà possibile interagire con i protagonisti della trasmissione e con la community attraverso domande, richieste e tante chiacchiere. Come sempre l'unico requisito fondamentale per discutere con Wesa e con il resto della redazione è l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye. Per questo motivo vi ricordiamo di lasciare un follow al canale e di non mancare assolutamente. Vi aspettiamo!