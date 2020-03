Wesa Land: la prima puntata in diretta il 31 marzo su Twitch

La già folta programmazione del canale Twitch di Everyeye, che si è ulteriormente arricchita in tempi recenti per tenervi compagnia durante queste giornate di quarantena, darà oggi il benvenuto ad un nuovo format!

Siamo lieti di annunciare una collaborazione con Riccardo Vessa, in arte Wesa, titolare del canale WesaChannel dove affronta argomenti d'attualità, costume e cultura pop. Riccardo è già stato ospite del canale Twitch di Everyeye in passato, ma stasera inaugurerà il nuovo format Wesa Land, un contenitore che tornerà in palinsesto a cadenza regolare nel quale, assieme ai nostri redattori, discute a ruota libera di videogiochi con particolare attenzione alle ultime tendenze del mercato e agli impulsi del pubblico.

La prima puntata di Wesa Land andrà in onda stasera alle ore 21:00 sul canale Twitch di Everyeye. Di cosa si parlerà? Possiamo dirvi che attualmente Wesa è molto impegnato a curare il suo "Altrove", ovvero l'isola di Animal Crossing New Horizons sulla quale sta bazzicando in questi giorni, e sicuramente ci sarà modo di discuterne! In previsione dell'appuntamento vi invitiamo ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con Wesa, la redazione e gli altri membri della community in chat. Non potete assolutamente mancare, vi aspettiamo!