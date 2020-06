WesaLand: parliamo di souls passati e futuri il 23 giugno su Twitch

Nel giro di pochi anni, il filone dei "souls" inaugurato da Demon's Souls di FromSoftware nel 2009 su PlayStation 3 è diventato uno dei generi più apprezzati e di maggior successo della scena videoludica.

La sua popolarità non accenna a diminuire e il futuro appare decisamente roseo. In occasione della presentazione dei giochi PlayStation 5 è stato annunciato il remake del gioco che da solo ha istituito questa corrente, ovvero Demon's Souls per PS5. Non sappiamo quanto durerà l'attesa, ma per fortuna non mancano altri interessanti prodotti in arrivo, come ad esempio Mortal Shell. Ma prima di pensare al futuro, è importante comprendere appieno il passato. Quali sono i tratti distintivi dei souls? Quali sono stati i giochi più importanti per l'evoluzione del genere?

A queste è molte altre domande proveremo a rispondere durante la puntata di WesaLand che andrà in onda domani 23 giugno alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye, intitolata "Souls passati e futuri". Wesa e la nostra redazione discuteranno assieme dei giochi più importanti degli ultimi anni e al contempo volgeranno uno sguardo al futuro, parlando delle loro aspettative in merito ai souls che arriveranno sul mercato. Non potete assolutamente mancare!