WESG: Europa e America subito protagoniste nella prima giornata, ora tocca a Reynor

Nella prima giornata Europa e America hanno dato spettacolo dominando i propri gironi, tra poche ore sarà il momento di Reynor che debutterà ufficialmente all'interno del WESG.

Trascurando le problematiche alberghiere che hanno sconvolto i giocatori al loro arrivo in Cina, le gare delle finali del WESG sono iniziate regolarmente.

Il torneo da 400,000$ di montepremi ha condotto nel continente asiatico trenta giocatori, tra i più forti al mondo su Starcraft II, compreso l’azzurro Riccardo “Reynor” Romiti.



Nel gruppo A, che ha aperto la manifestazione, vittoria senza grossi problemi per SpeCial, il giocatore degli Exeed eSports ha dominato il girone vincendo per 2-0 contro NightEnd, XiGua e Sioras, quest’ultimo, a sorpresa, è riuscito a superare il girone abbastanza agevolmente regolando clamorosamente NightEnd per 2-1 e XiGua addirittura con il risultato finale di 2-0.

Nel gruppo B ordinaria amministrazione per Serral e ShoWTimE che non hanno fatto fatica a liquidare Minato e Has, finendo per scontrarsi all’ultima partita per il ottenere l'egemonia nel girone, incontro, quest’ultimo, che ha visto trionfare per 2-0 il cyber-atleta finlandese sul tedesco.

Per uno strano gioco del destino, i due giocatori si erano incontrati in finale nel Dreamhack di Lipsia lo scorso gennaio, anche in quella occasione la vittoria era andata a Serral.

Gruppo C dominato dal giocatore ucraino Bly che è riuscito addirittura a superare nello ZvZ il polacco Nerchio.

Pessima prestazione per Namshar che ha chiuso ultimo nel girone senza riuscire ad imporsi nemmeno in una partita, discorso inverso per JonSnow che è stato eliminato da Nerchio nel match decisivo per il secondo posto con il risultato finale di 2-0.

Nel gruppo D è stata Scarlett a vincere in solitaria, la giocatrice canadese, recentemente autrice di una vera e propria impresa nell’IEM di Pyeongchang 2018, ha conquistato la vetta del girone senza cedere nemmeno una singola partita ai suoi avversari, convincendo in particolare nel matchup contro Zerg.

Al secondo posto si è posizionato proprio lo Zerg cinese iAsonu che ha regolato agevolmente i due Terran HuT e StrikE finendo per qualificarsi alla seconda fase a gironi che prenderà il via giovedì prossimo.

Domani è previsto il debutto di Riccardo “Reynor” Romiti contro il Protoss americano PuCK, intorno alle ore 10:00 (ora italiana), sarà possibile seguire il cyber-atleta azzurro attraverso il canale ufficiale della competizione che trasmetterà in streaming gli incontri.

Sempre tra poche ore inizieranno la loro avventura all'interno del torneo asiatico i due giocatori Zerg del Team QLASH, Elazer e Lambo che saranno impegnati rispettivamente nei gruppi G e H.

Non ci resta che rispolverare la nostra bandiera tricolore, è arrivato il momento di tifare Italia!