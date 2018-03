WESG: Riccardo "Reynor" Romiti è ai quarti di finale, impresa compiuta!

Reynor ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del WESG superando, in esclusiva le sue parole al termine della giornata di gare.

Ci sono persone che passano la vita a sognare ad occhi chiusi ma esistono anche persone che sono sveglie per realizzarli.

Riccardo “Reynor” Romiti, il sogno non lo sta solamente realizzando, lo sta anche vivendo.

Qualificarsi a soli quindici anni ai quarti di finale del WESG è un’impresa che non è riuscita mai a nessun giocatore nella storia di Starcraft II, la bandiera azzurra sventolerà in Cina ancora per una volta, il prossimo sabato, per continuare ad alimentare quel sogno che tutti sperano possa diventare una solida realtà tra qualche ora.

Dopo aver sconfitto PuCK e perso con Classic nel group stage #1, il talento azzurro degli Exeed eSports ha dovuto affrontare nel turno successivo iAsonu, SpeCial e Dark, tre giocatori di assoluto livello ma, soprattutto i primi due, anche estremamente discontinui.

Alle 4:00 del mattino, Reynor ha debuttato nel group Stage #2 contro SpeCial, suo compagno di squadra negli Exeed eSports, un avversario che conosceva molto bene e con il quale si allena frequentemente, oltretutto Romiti ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni che:”il giocatore messicano è apparso molto preoccupato e spaventato dall’incontro che avrebbe dovuto affrontare”.

Elemento molto importante, quest’ultimo, che ci dovrebbe permettere di spiegare il risultato finale di 3-0 in favore del giocatore azzurro che ha dominato l’incontro con convinzione e brillantezza.

Reynor ci ha dichiarato:”di aver giocato molto tranquillo” e a differenza di ieri è riuscito a gestire l’intera serie di partite in modo praticamente perfetto regalando pochissime opzioni al suo diretto avversario che si è dovuto arrendere, riuscendo ad opporre poca resistenza.

La vittoria su iAsonu, invece, è stata un tripudio di giocate spettacolari, la pressione costante che ha mantenuto Reynor sulle varie basi del suo avversario ha costretto il cinese a snaturare il proprio gioco, difendendosi in maniera passiva e non riuscendo mai a macrare correttamente.

Questo ha permesso a Romiti di condurre le proprie unità dello sciame ad una vittoria netta per 3-0 della serie che non lascia spazio spazio ad ulteriori commenti.

Con la consapevolezza di aver raggiunto la qualificazione alla fase successiva, Riccardo “Reynor” Romiti ha affrontato il giocatore sudcoreano Dark a viso aperto, il talento azzurro dichiarerà a fine partita ai nostri microfoni che “lo ZvZ contro avversari coreani è come una sorta di scommessa, il divario non c’è stato ed è mancata fondamentalmente quel pizzico di fortuna che sarebbe stata sufficiente a permettere un’inversione del corso della serie in suo favore”.

Tuttavia Dark ha chiuso l’incontro sul 3-0, conquistandosi il primo posto assoluto nel girone e arrivando alla fase playoff come testa di serie.

La fase successiva prenderà il via sabato e Reynor ha tenuto a precisare di:" non sapere quale potrebbe essere l’avversario giusto da affrontare nella prossima fase, il livello dei suoi avversari è indubbiamente molto alto, ma è certo di non deludere suo pubblico con la speranza di fare una grande prestazione”.

Nel gruppo B ottima qualificazione al primo posto per Classic, mentre è al momento in corso la partita tra Neeb e uThermal valevole per l'accesso alla fase successiva.

II giocatore americano appare come il favorito assoluto anche in virtù del suo buon matchup contro Terran, tuttavia l’olandese ha dimostrato recentemente di essere in grado di poter regalare al pubblico internazionale dei risultati inaspettati e proverà a rendere questa serie un vero e proprio incubo per il suo avversario.

Non ci resta che attendere soltanto qualche giorno per conoscere il destino di queste WESG Global Finals, restate sintonizzati!