West of Dead: il nuovo video gameplay svela la data di uscita su PC e console

In coincidenza dell'evento digitale Guerrilla Collective, gli sviluppatori di Upstream Arcade e gli editori di Raw Fury hanno annunciato l'imminente data di lancio di West of Dead su PC e Xbox One e fissato il periodo di uscita su PS4 e Switch di questo intrigante twin stick shooter.West of Dead

A chi ci segue, ricordiamo che West of Dead è uno sparatutto arcade con inquadratura dall'alto che ci catapulta nel Wyoming del 1888 per farci indossare i panni di William Mason, lo scheletro di un eroe che andrà a caccia di banditi per soddisfare la sua inesauribile sete di vendetta.

La crociata lanciata ai predoni e ai criminali del Selvaggio West dallo scheletro fiammeggiante di Mason avrà luogo all'interno di scenari generati proceduralmente, con ambientazioni ricche di nemici e trappole che cambieranno in maniera dinamica per obbligarci ad abbracciare tecniche di combattimento e strategie sempre nuove.

Con il video dell'evento Guerrilla Collective possiamo finalmente fissare la data di uscita di West of Dead al prossimo 18 giugno, ma solo nella doppia versione per PC e Xbox One. La fase di beta testing è già attiva su entrambe le piattaforme; per quanto riguarda le edizioni PS4 e Nintendo Switch, Raw Fury indica il mese di agosto come il periodo di commercializzazione indicativo. Nel frattempo, vi lasciamo al nuovo video gameplay e al nostro speciale su West of Dead.