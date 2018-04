Western Digital aumenta le prestazioni di gioco con le nuove SSD MVMe

Il mondo del gaming su PC sta diventando sempre più immersivo, con contenuti visual sempre più sviluppati ed evoluti. I giocatori sono così alla continua ricerca di tecnologie che offrano un’esperienza unica e ai massimi livelli.

Con l’obiettivo di garantire soluzioni innovative, a basso consumo energetico e offrire una durata maggiore ai sistemi di gioco per PC, Western Digital Corporation lancia le nuove unità Western Digital Black 3D NVMe SSD ad elevate prestazioni e con architettura e sistema di gestione propri. Questo drive agisce sulle applicazioni per PC accelerando i dati, consentendo agli utenti di accedere rapidamente a contenuti audio e di gioco e reperire e utilizzare video ad alta risoluzione. Per rispondere ad una sempre crescente domanda di contenuti, i PC devono poter eseguire applicazioni dettagliate e supportare grafiche e i contenuti video 4K/Ultra HD. Per trasferire questa grande quantità di dati velocemente e senza problemi, Western Digital ha sviluppato una nuova generazione di SSD. Il drive M.2 dispone di un’architettura e controller NVMe propri, che si integrano perfettamente con le tecnologie 3D NAND di Western Digital.

La nuova piattaforma verticale integrata SSD, progettata specificatamente per massimizzare le prestazioni di NVMe SSD, ha una gestione di alimentazione avanzata, alta durata e resistenza, per rispondere alla crescente gamma di applicazioni che integrano la tecnologia NVMe.

“Oggi, le applicazioni di gioco richiedono PC con capacità di storage sempre più elevate e questo è solo l’inizio. Grazie alla nostra nuova architettura e sistema di controller, le unità SSD Black di Western Digital integrano la nostra tecnologia 3D NAND con l’interfaccia NVMe per offrire nuovi livelli di prestazioni. Sia che si tratti di un nuovo gioco o di una workstation per il video editing, le nostre innovative unità NVMe alimenteranno molti ambienti esistenti e futuri che consentiranno ai dati di aumentare.”, ha dichiarato Mark Grace, Senior Vice President, Devices Business Unit, Western Digital.

Western Digital Black 3D NVMe SSD – Creato per potenziare i sistemi di gioco

Con una lettura sequenziale unica (fino a 3.400 MB/s[1] per le versioni da 1TB e 500GB), una elevata performance di scrittura (fino a 2.8001MB/s nella versione da 1TB) e capacità fino ad 1TB, il nuovo drive è l’ideale per migliorare l’esperienza utente nell’ambiente gaming che beneficia dei vantaggi dall’accelerazione di dati veloci ad alta intensità. Inoltre, le unità presentano sino a 500.000 IOP di lettura random (per la versione da 1TB) per fornire un volume di trasmissione estrema, ideale per le applicazioni multi-threaded e ambienti multitasking con alta intensità di dati. Il drive offre sino a 5 anni di garanzia limitata, con un massimo di 600TBW di resistenza (per la versione da 1TB).

Il nuovo drive Black 3D NVMe SSD di Western Digital sarà disponibile presso rivenditori autorizzati da fine aprile 2018, nelle versioni da 250GB (€ 129,00), 500GB (€ 249,00) e 1TB (€ 459,00).

Western Digital, leader nelle soluzioni di dati, offre il più ampio portafoglio di prodotti e soluzioni del settore per aiutare le persone a catturare, conservare, accedere e trasformare i loro contenuti.