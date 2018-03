Westworld, Gotham e Agents of S.H.I.E.L.D., le Top news dello scorso weekend in Serie TV

Il variegato mondo dellenon si prende mai un weekend libero, ragion per cui, nei giorni scorsi, abbiamo appreso interessanti novità su. Riepiloghiamo le più importanti notizie dell'ultimo fine settimana!

Agents of S.H.I.E.L.D. è sempre più vicino al 100° episodio

Dal momento che il centesimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. è ormai dietro l'angolo, ABC ha rilasciato un nuovo trailer per la puntata che riporterà sul piccolo schermo una serie di personaggi comparsi nel corso delle stagioni precedenti e che, a quanto pare, segnerà un importante traguardo per lo show. Nel corso della stessa, l’Agente Coulson dovrà svelare il misterioso patto che ha fatto a suo tempo con Ghost Rider, un segreto che promette di avere un impatto piuttosto forte sull’intero team. Intanto il Generale Hale, comandante della base militare Blue Raven, ha cominciato a mettere assieme una squadra di criminali di cui farà parte anche Ruby, la sua unica figlia.

Gotham avrà un secondo Valeska?

Dopo il recente intervento di David Mazouz sull'argomento Joker, anche Morena Baccarin, interprete della bella e comprensiva dottoressa Leslie "Lee" Thompkins, è tornata a parlare della possibilità che Gotham introduca quest'anno la propria versione del Principe Clown del Crimine. L'attrice potrebbe invero essersi lasciata sfuggire un dettaglio di vitale importanza per lo scioglimento dell'annosa questione: nel corso della stagione in corso, Cameron Monaghan, già interprete del fan favorite Jerome, vestirà i panni di un altro folle componente della famiglia Valeska!

Legion: il re delle ombre avrà un nuovo aspetto

Introdotto nel corso della prima stagione di Legion, il Re delle Ombre, che originariamente “conviveva” nel corpo del protagonista David, avrà quest’anno il volto di Navid Negahban e per la prima volta i fan potranno vederlo in azione in carne e ossa. Noto per aver preso parte a Homeland e Veep, Negahban è uno dei personaggi al centro di “Amorphous”, il nuovo promo rilasciato da FX.

Once Upon a Time riaccoglie un membro del cast originale

I produttori esecutivi di Once Upon a Time, Adam Horowitz e Edward Kitsis, hanno annunciato che un membro del cast originale tornerà nella settima e ultima stagione del serial: Jared Gilmore, che tornerà a vestire i panni di un giovane Henry Mills in un flashback ambientato a Storybrooke e che segnerà un ritorno momentaneo dello show alle sue radici.

Westworld avrà un nuovo parco a tema

Il portale d’informazione Entertainment Weekly ha recentemente svelato che uno dei nuovi parchi a tema di Westworld sarà chiamato “Shogun World”, un nome che si rifà al titolo militare che nell’antico Giappone feudale veniva utilizzato per indicare la più alta carica tra le forze armate di un impero.

Halo: le riprese della serie televisiva partiranno in autunno

Uno dei progetti più attesi del 2019 è senza dubbio il live-action tratto dalla più popolare saga videoludica per console di casa Microsoft: Halo. La produzione dello show che vede coinvolto persino il regista Steven Spielberg ha confermato che le riprende inizieranno entro la fine dell’anno in corso, indicando il prossimo autunno come probabile finestra di inizio dei lavori legati alla serie.

Magnum P.I. accoglie Perdita Weeks all'interno del cast del reboot

Variety ci informa che la versione femminile di Higgins proposta dal reboot di Magnum P.I. sarà interpretata dall’attrice Perdita Weeks. Descritta come una figura autorevole e sicura di sé, avrà un contatto diretto con Magnum, il quale lavora oggi come responsabile della sicurezza per Masters.

Baby Moss sarà presto al centro di una nuova serie d'animazione

Pare che il mitico neonato in affari e al centro dell’esilarante pellicola prodotta da Dreamworks tornerà presto con nuove avventure. Il colosso dello streaming digitale, Netflix, ha infatti rivelato il trailer ufficiale di The Boss Baby: Back in Business, serie animata che debutterà a partire dal 6 aprile.