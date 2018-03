Westworld: Warner Bros. annuncia l'apertura delle pre-registrazioni per il gioco mobile

ha annunciato le pre-registrazioni per, il nuovo gioco per dispositivi mobili basato sulla più seguita serie originale di HBO. Prodotto dain collaborazione conè stato sviluppato dae uscirà nel 2018 per dispositivi iOS e Android.

I team di produzione e publishing di WB Games San Francisco stanno lavorando a stretto contatto con i produttori e gli autori di Westworld per offrire un gioco i cui contenuti sono stati pensati per integrare e ampliare la grande profondità della serie. Nel gioco per dispositivi mobili Westworld i giocatori assumeranno il ruolo di un nuovo apprendista Delos a cui è stato permesso di accedere alla Delos Park Training Simulation (DPTS). I giocatori avranno il totale controllo della simulazione e dovranno occuparsi di tutti gli aspetti della conduzione del parco di Westworld, inclusi produrre e prestare assistenza alle unità dotate di intelligenza artificiale ed esaudire i desideri degli ospiti.



"Questo gioco ci permette di offrire ai giocatori su dispositivi mobili un nuovo ed emozionante modo per interagire con le tematiche avvincenti e la narrativa enigmatica affrontate dalla serie Westworld", ha dichiarato Jonathan Knight, vicepresidente, capo dello studio WB Games San Francisco. "Non vediamo l'ora che i fan possano mettere le mani sul gioco per sviluppare le loro strategie uniche con cui dirigere e vivere il parco alla perfezione".

I giocatori che si pre-registrano riceveranno bonus grandiosi al lancio del gioco. I dettagli sono disponibili a questa pagina.