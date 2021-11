Weta: gli autori della CG de Il Signore degli Anelli lavorano ad una IP di fama mondiale

Weta Digital, nota compagnia di effetti speciali digitali co-fondata da Peter Jackson, ha incaricato la sua divisione gaming di sviluppare un nuovo titolo basato su una IP di fama mondiale.

Questo è quanto apprendiamo dalla descrizione di un'offerta di lavoro pubblicata da Weta Workshop, con la compagnia che si dice interessata ad assumere un producer per il misterioso progetto. Il titolo si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, ed è destinato ad arrivare su PC e console non meglio specificate. Non ci sono altre informazioni specifiche per il momento, ma Weta ha sottolineato che si tratta di una "IP molto vicina al nostro cuore".

Weta Digital è uno degli studi più importanti nell'industria cinematografica, avendo dato il suo prezioso contributo sul lato tecnico per entrambe le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ma anche per kolossal come King Kong, Avatar, Deadpool, Hunger Games, Wonder Woman e molti altri ancora. Il nome della compagnia, in ogni caso, viene prevalentemente accostato a quello de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson (per cui ha vinto tre Oscar per i migliori effetti speciali), e chissà che l'opera di Tolkien non venga riproposta nuovamente in salsa videoludica con il nuovo progetto in cantiere presso la divisione gaming di Weta.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di scoprire di più su Lord of the Rings Gollum, il peculiare titolo di Daedalic in uscita durante l'autunno del prossimo anno.