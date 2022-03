Whalefall: annunciato il JRPG tattico ispirato a Final Fantasy e Il Signore degli Anelli

Durante l'ID@Xbox Showcase, i ragazzi di Whitethorn Games, già autori di Lake, hanno annunciato Whalefall, un nuovo gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo fantasy ispirato a Il Signore degli Anelli, alla serie di Suikoden e ai giochi di Final Fantasy.

Vantando fonti d'ispirazione di caratura così elevata, Whalefall ha subito catturato la nostra attenzione. Descritto come un videogioco a cavallo tra i generi JRPG e SRPG con elementi da Visual Novel, è ambientato nel mondo fantastico di Osfeld, i cui cieli vengono solcati da bestie erranti e pacifiche. Una volta ogni cento anni, la vita di una balena giunge naturalmente alla sua conclusione, posandosi con grazia al suolo. Stavolta, tuttavia, le cose sono andate diversamente: la Regina Lucrezia della Stoneshield Legion, nel tentativo di ripristinare l'Impero Perduto di Iron Chain, ha ordinato ai suoi di abbattere una di queste balene, gettando il continente del caos.

Whalefall promette una storia ricca di colpi di scena suddivisa in tre atti, un grande mondo da esplorare, un alto livello di personalizzazione, tanti personaggi e razze da imparare a conoscere, e un sistema di romance ad impreziosire il tutto. Al momento risulta essere confermato per PC e per le principali console, tra le quali figura sicuramente Xbox Series X|S (dopotutto è stato presentato all'ID@Xbox!). La data di lancio appare lontana: la pagina Steam di Whalefall indica il 2023 come anno di lancio. Contestualmente, gli sviluppatori di Whitethorn hanno anche lanciato una campagna Kickstarter con un obiettivo fissato a 45.590 euro.