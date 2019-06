What Remains of Edith Finch arriverà anche su Nintendo Switch

Annapurna Interactive aveva già stuzzicato i giocatori con un tweet pubblicato nei giorni scorsi, anticipando l'approdo dell'acclamato What Remains of Edith Finch su Nintendo Switch.

Sembra proprio che quest'oggi sia arrivata la conferma definitiva che il walking simulator, dopo essere già stato pubblicando negli scorsi anni su PC, PlayStation 4 e Xbox One, saprà farsi apprezzare anche dai possessori dell'ibrida della casa di Kyoto.

A rivelare il tutto è stato l'eShop giapponese di Switch, sul quale viene chiarito che What Remains of Edith Finch sarà disponibile a partire dal 4 luglio.

What Remains of Edith Finch mette in scena la storia della bizzarra famiglia Finch, in cui temi come la morte e i rapporti familiari vengono analizzati con uno stile sorprendentemente fanciullesco. Sia il gameplay che lo svolgimento narrativo, entrambi carichi di fantasia e gusto per la sperimentazione, contribuiscono ad elevare il titolo al di sopra dei classici stilemi propri dei walking simulator. Dopo The Unfinished Swan, i ragazzi di Giant Sparrow hanno realizzato un prodotto che ad oggi rappresenta la assoluta punta di diamante della software house, capace nel 2017 di sorprendere in positivo sia la critica specializzata che i giocatori. Per un approfondimento più completo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di What Remains of Edith Finch.