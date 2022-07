What Remains of Edith Finch: avvistate le versioni PS5 e Xbox Series X|S

Sebbene non sia ancora giunto alcun comunicato ufficiale da parte di Annapurna Interactive, sono state avvistate online le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di What Remains of Edith Finch, registrate sul sito web della Taiwan Game Rating.

What Remains of Edith Finch è un gioco di avventura fortemente incentrato sulla storia, motivo per cui è stato spesso ascritto al genere dei walking simulator. Il gioco, acclamato dalla critica, racconta il destino della famiglia Finch e descrive la storia di ciascuno dei suoi membri attraverso una serie di storie interattive. Inizialmente pubblicato come esclusiva console per PS4, è successivamente arrivato anche su Xbox One,

What Remains of Edith Finch non ha mai ricevuto il supporto al 4K su console e il frame rate è sempre stato limitato a soli 30fps. Su PS4 abbiamo una risoluzione di 1080p a 30fps con problemi di stuttering. Discorso simile per quanto riguarda Xbox One, dove abbiamo una risoluzione dinamica di 1080p e un pop-in abbastanza aggressivo che può inficiare l'esperienza e il senso di immersione dell'utente. Sembra che le cose stiano finalmente per cambiare, e che i possessori di console next-gen potranno vivere l'avventura di What Remains of Edith Finch a risoluzioni e frame-rate superiori. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli ufficiali e non ci resta che attendere l'annuncio di Annapurna, che immaginiamo non tarderà ad arrivare.

Se siete curiosi di approfondire il titolo di Giant Sparrow, vi rimandiamo alla nostra Recensione di What Remains of Edith Finch.