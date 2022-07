What Remains of Edith Finch come FF7 Remake: niente upgrade PS5 con la versione PS Plus

Proprio come accaduto in passato con l'upgrade di Final Fantasy VII Remake, sembra che anche nel caso di What Remains of Edith Finch non sia possibile passare alla versione PlayStation 5 dell'avventura narrativa se si possiede il titolo tramite PlayStation Plus.

What Remains of Edith Finch ha ricevuto ufficialmente l'edizione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X|S nella serata di ieri, quando Annapurna Interactive ha annunciato la novità durante il suo showcase. La problematica, rilevata da Eurogamer.net, fa in modo che soltanto coloro che abbiano effettivamente acquistato What Remains of Edith possano passare alla versione PS5, mentre rimangono indietro i giocatori che l'hanno riscattato tramite il PlayStation Plus.

L'episodio legato a Final Fantasy VII ha visto in seguito Sony correggere il tiro e consentire agli abbonati a PlayStation Plus di effettuare regolarmente l'upgrade. Un caso simile si è verificato con Final Fantasy VII Remake Intergrade, che risultava non accessibile tramite il servizio in abbonamento a chi già possedeva il rifacimento originale. Anche in questo caso, la compagnia nipponica è intervenuta in un secondo momento per risolvere il problema.

Questo lascia ben sperare per quanto riguarda anche What Remains of Edith Finch, il cui upgrade è stato distribuito in modo totalmente gratuito da Annapurna pe chi possiede la versione old gen del gioco. L'avventura è ora giocabile su PS5 e Xbox Series X|S a risoluzione 4K e a 60 frame al secondo.