What Remains of Edith Finch è gratis su Epic Games Store per un periodo limitato

Come anticipato nei giorni scorsi, Epic Games ha reso disponibile gratuitamente sul suo neonato store la versione PC di What Remains of Edith Finch .

L'acclamato titolo narrativo di Giant Sparrow potrà essere scaricato a costo zero da oggi 10 gennaio fino al 24 gennaio. Tutto ciò che dovete fare è aprire il client dell'Epic Games Store su PC, cliccare sul banner in alto e concludere la procedura d'acquisto per la quale non vi verrà addebitato alcun costo. Dopodiché, potrete procedere al download del gioco, che pesa appena 2,3 GB. Una volta riscattato, il titolo rimarrà vostro per sempre, anche al termine del periodo promozionale.

What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington. Nei panni di Edith, sarete chiamati a perlustrare l’imponente casa dei Finch in cerca di aneddoti sulla sua storia familiare per cercare di capire il motivo per cui rappresenta l'ultima superstite del suo albero genealogico. Il titolo è stato uno dei più acclamati del 2017, ed è stato premiato tra le nostre pagine con un eccellente 9. Nella sua recensione, Andrea Dresseno l'ha definita "un'opera toccante e carica d'inventiva".

Per l'occasione, Epic Games ha anche svelto l'identità del prossimo titolo che verrà offerto gratuitamente a tutti gli utenti del suo store. Si tratta di The Jackbox Party Pack, che potrà essere scaricato dal 24 gennaio al 7 febbraio 2019.