What Remains of Edith Finch per PC gratis su Epic Games Store

Dopo Subnautica e Super Meat Boy, Epic Games annuncia il terzo gioco gratis su Epic Games Store: si tratta di What Remains of Edith Finch, disponibile per il download gratis dal 10 al 25 gennaio.

"What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington. Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui è l'ultima superstite del suo albero genealogico. Ogni storia ritrovata ti consentirà di vivere la vita di un membro della famiglia nel giorno della sua morte, con trame che spaziano dal lontano passato fino ai giorni nostri..."

Il banner promozionale è comparso sulla home page di Epic Games Store, il gioco potrà essere riscattato a costo zero dal 10 gennaio, una volta aggiunto alla libreria What Remains of Edith Finch sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato. Indubbiamente un bel regalo, considerando che stiamo parlando di uno dei giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni.