What The Golf? Il folle non-simulatore di golf disponibile su Nintendo Switch

Il catalogo di Nintendo Switch accoglie tra le sue pagine What The Golf?, un'apprezzata produzione indipendente orgogliosamente folle che si propone come un non-simulatore di golf.

Sviluppato da Triband, il titolo è una rivisitazione in chiave umoristica dell'intero universo che circonda il mondo del golf. Bizzarro e peculiare, non si pone limiti ed ignora le convenzioni, per portare al giocatore un'esperienza sportiva completamente surreale. Strutturato in livelli che offrono dinamiche uniche, What The Golf? si traduce in improbabili combinazioni di generi e mini-giochi, tutti accomunati dalla volontà di stravolgere il celebre sport.

Armati di mazza, i giocatori potranno di fatto colpire qualsiasi cosa, da case ad automobili, sfruttando una folle fisica per rimandare alle meccaniche da tiro del golf...ma con molteplici varianti. La premessa offerta dal team di sviluppo è del resto una dichiarazione di intenti già piuttosto esplicativa delle atmosfere del titolo: "Grazie a tecnologie videoludiche avanzate, siamo in grado di tramutare qualsiasi cosa in un gioco di golf". Dal "Golfatutto in prima persona" a citazioni ad altre opere videoludiche What The Golf? è ora disponibile su Nintendo Switch.



Sulla console Nintendo, il gioco Triband porta inoltre con sé una modalità multiplayer in locale per due giocatori. In apertura a questa news, potete trovare il trailer di What The Golf?, buona visione!