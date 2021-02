WhatsApp: esistono giochi per l'applicazione di messaggistica?

WhatsApp è sicuramente lo strumento di messaggistica istantanea attualmente più diffuso al mondo, grazie all impressionante numero di più di due miliardi di utenti mensili, cifra che la piattaforma ha raggiunto ormai un anno fa e che le permettono di fatto di ricoprire un ruolo fondamentale nella moderna comunicazione tra le persone.

Considerando il fatto che WhatsApp viene prevalentemente utilizzato su dispositivi mobili come smartphone e tablet (ma è comunque possibile utilizzarlo su PC tramite WhatsApp Web) è quindi lecito chiedersi se esistono alcuni giochi che possono essere utilizzati ed eseguiti direttamente all’interno di WhatsApp, oppure a partire da questa piattaforma.

Sfortunatamente, la risposta a questa domanda è no: non esistono giochi su WhatsApp, dal momento che l'applicazione può essere utilizzata solamente per le sue funzioni di messaggistica, le chiamate e le videochiamate ai contatti della rubrica. Per ovviare a questa mancanza c'è chi ha pensato di lanciare sfide ai propri contatti tramite gli aggiornamenti di stato di WhatsApp, oppure sfruttando emoticon, emoji e GIF animate: da trova le differenze alle sfide su chi risponde a più domande su un determinato argomento. In questo caso, dove non arriva la tecnologia arriva la fantasia, ricordatevi in ogni caso che non esistono giochi per WhatsApp da scaricare.