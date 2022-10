Da 'Where' ad 'How': Hideo Kojima stuzzica i fan con un nuovo teaser

Si torna a parlare del nuovo gioco di Hideo Kojima con Elle Fanning: ancora una volta il celebre game designer utilizza il suo profilo Twitter per lanciare una nuova ed enigmatica immagine teaser collegata ad uno dei suoi prossimi progetti in lavorazione.

Hideo Kojima si limita questa volta a mostrare il simbolo di un ponte su uno sfondo nero, commentando l'immagine semplicemente affermando "from Where to How", ossia "da Dove a Come". Nessun altro indizio o particolarità che possa offrire ulteriori spunti di riflessione, con l'autore che continua quindi a stuzzicare gli appassionati in merito al misterioso gioco che si cela dietro questi messaggi criptici.

Inevitabilmente il simbolo del ponte fa pensare che dietro al nuovo teaser possa esserci ancora una volta il più volte rumoreggiato seguito di Death Stranding: sono diversi gli indizi a favore di questa tesi, a partire dalle foto di Elle Fanning durante le sezioni di motion capture che sembrano ricalcare in maniera precisa le pose del piccolo BB, senza dimenticare la recente foto scattata da Kojima in compagnia di Hermen Hulst di PlayStation. Per il momento si rimane nell'ambito delle ipotesi, ma Death Stranding 2 potrebbe essere davvero il progetto dietro i teaser del designer giapponese, a meno di altre sorprese.

La sensazione è comunque che Kojima non abbia ancora finito con i messaggi enigmatici: quale sarà il prossimo pronome o avverbio utilizzato?