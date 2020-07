Where the Heart Is: gli autori di ReCore annunciano la nuova avventura per PS4

Cimentatisi nel genere action sci-fi con ReCore, gli autori del team texano di Armature Studio abbracciano le avventure narrative annunciando ufficialmente Where the Heart Is, un progetto dai toni surrealisti e intimi destinato ad arrivare su PS4 a fine 2020.

Diretto e ideato dall'artista principale di Metroid Prime, Todd Keller, Where the Heart Is unisce diversi talenti dell'industria videoludica come emerge Beth Foster e Scott Eaton, due artisti cimentatisi in Metroid Prime e nella serie di God of War.

Il canovaccio narrativo steso da Keller e compagni verte attorno alla figura di Whit Anderson, il proprietario di una fattoria e amorevole padre di famiglia che, in una notte tempestosa, vede sprofondare il cane Casey in una dolina apertasi dopo l'esplosione di un tuono. Nei panni di Whit dovremo scendere nelle profondità della caverna apertasi dopo la tempesta, riemergendo in un regno surreale.

Il sistema di gioco escogitato da Armature Studio prevede delle sessioni di esplorazione all'interno di questo mondo etereo, con la scoperta di diversi scenari che sfideranno la realtà e in cui saremo chiamati a immergerci compiendo centinaia di scelte prima di poter tornare a casa. Prima di lasciarvi al video di presentazione di Where the Heart Is, vi ricordiamo che Sony ha presentato anche FIST Forged in Shadow Torch e Maquette, due titoli che rientrano nel programma PlayStation Indies a supporto degli sviluppatori indipendenti su PS4 e, in futuro, su PS5.