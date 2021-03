Where the Heart Leads: l'avventura surreale degli autori di ReCore arriva a luglio su PS4

Lasciato l'universo fantascientifico di ReCore, gli autori di Armature Studio abbracciano le atmosfere intimistiche e surreali di Where the Heart Leads per annunciare la data di lancio su PlayStation 4 della loro ultima avventura narrativa.

Annunciato a luglio 2020, il progetto di Where the Heart Is vede la partecipazione dell'artista principale di Metroid Prime, Todd Keller, e di diversi talenti dell'industria videoludica come Beth Foster e Scott Eaton, impegnati negli anni scorsi sullo stesso Metroid Prime e sulla serie di God of War.

L'esperienza narrativa confezionata da Armature verte attorno alla figura di Whit Anderson, il propretario di una fattoria che, in una notte tempestosa, vede sprofondare l'amato cane Casey in una dolina apertasi dopo l'esplosione di un tuono. Il nostro compito sarà perciò quello di scendere nelle profondità della caverna apertasi dopo la tormenta e di cercare Casey in una sorta di dimensione parallela dai toni surreali.

L'insolito plot steso dagli autori di ReCore si concretizzerà in un gameplay votato all'esplorazione e alla risoluzione degli enigmi ambientali disseminati nello scenario, con puzzle che sfideranno le leggi della fisica e della realtà. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Where the Heart Leads e vi informiamo che il titolo è previsto in uscita per il 13 luglio su PS4, con versione retrocompatibile per PlayStation 5.