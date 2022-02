Where the Heart Leads, l'esclusiva PS4 arriva su PC: Demo gratis disponibile

Con un primo annuncio risalente al 2020, con il titolo provvisorio di "Where the Heart Is", la nuova opera degli autori di ReCore è approdata in esclusiva su ecosistema Sony l'anno successivo.

A distanza di un ulteriore anno dal lancio di Where the Hearts Leads su PS4 (e in retrocompatibilità su PS5), la coinvolgente avventura supera i confini del mondo console e approda anche nel mondo PC. Gli sviluppatori di Armature Studio hanno infatti deciso di approfittare della nuova edizione di Steam Next Fest per offrire un primo assaggio del titolo alla community del portale Valve. Di seguito, vi riportiamo dunque il link per avere accesso alla Demo PC gratuita di Where the Heart Leads:

Il contenuto, lo ricordiamo, resterà disponibile per un periodo di tempo limitato, con l'edizione di febbraio dello Steam Next Fest che avrà termine il prossimo, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.La versione PC completa di Where the Heart Leads sarà pubblicata nel corso del, ma manca al momento una data di lancio precisa. Nell'attesa di ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca recensione della versione PS4 di Where the Heart Leads , un'epopea intensa costellata di scelte difficili.