Where The Water Tastes Like Wine è costato 140.000$ e ha generato zero guadagni

Johnneman Nordhagen, sviluppatore indipendente, ha parlato sulle pagine di GameSpot USA degli sforzi investiti per realizzare Where The Water Tastes Like Wine, titolo accolto positivamente dalla critica ma che ad oggi non ha generato un solo dollaro di guadagno.

Queste le parole di Johnneman Nordhagen "Sviluppare The Water Tastes Like Wine mi è costato 140.000 dollari, denaro che ho anticipato totalmente di tasca mia. Il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica ed ha venduto discretamente, tuttavia fino ad ora il gioco ha generato guadagni pari a zero dollari. Su questo progetto ho speso 4 anni della mia vita, guadagnando zero dollari l'ora... Ad oggi il progetto non ha ripagato i suoi costi... forse finanziariamente non è stato proprio un grande affare, probabilmente dovrò attendere ancora molto per poter comprare quello spremiagrumi..."

Johnneman Nordhagen afferma in ogni caso di non essere in crisi finanziaria ma si dichiara stupito di come un gioco accolto così positivamente abbia potuto fallire commercialmente sul mercato. Where The Water Tastes Like Wine ha vinto numerosi premi ma purtroppo non è stato premiato dalle vendite e secondo l'andamento degli ultimi tempi, l'autore parla di un previsioni "terrificanti" per i prossimi mesi.