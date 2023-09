Where Winds Meet: 18 minuti di gameplay dal TGS 2023

Con un video di ben 18 minuti di gameplay vediamo all'opera Where Winds Meet, il gioco di ruolo d'azione di Everstone Studios ambientato in una versione fantasy della Cina della Dinastia dei Song del Nord.

Il filmato parte con una sequenza ricca di adrenalina e ci catapulta poco dopo in un combattimento in cui emerge la componente action del gioco, con tanto di arti marziali. Successivamente, ci ritroviamo nella schermata di personalizzazione del personaggio.

Come vi raccontiamo nel nostro Provato di Where Winds Meet, l'open-world del gioco è ricco di poesia e di fascino, con un gameplay molto ambizioso. I movimenti negli ampi spazi messi a nostra disposizione sono facilitati anche dal sapiente utilizzo della forza del vento, che il protagonista potrà adoperare anche per volare.

La componente esplorativa, invece, non sembra ancora emergere particolarmente e rimane uno dei punti di domanda di tutto il gioco, nonostante ci siano delle interazioni con gli elementi dello scenario. A livello concettuale, il setting fantasy mescolato al fascino della cultura cinese è di per sé promettente, ma bisognerà aspettare di vedere e provare di più per una sensazione complessiva.

In buona sostanza, Where Winds Meet è dove Sekiro incontra Ghost of Tsushima, ricercando un compendio ludico la cui identità sarà saggiabile una volta di fronte all'opera compiuta. Al momento la data di uscita non è nota.