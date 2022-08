Where Winds Meet: annunciato un nuovo action GDR fantasy ambientato in Cina - Aggiornata

Nel pieno dell'Opening Night Live è giunto anche l'annuncio di Where Winds Meet, un gioco tanto suggestivo quanto misterioso, dal momento che è stato accompagnato da poche informazioni.

Where Winds Meet è un un gioco di ruolo d'azione ambientato in una versione fantasy della Cina della Dinastia dei Song del Nord, che ha governato tra il 960 al 1279 dopo Cristo. I giocatori saranno chiamati a muoversi in un vibrante open world che per certi versi ricorda quello di Ghost of Tsushima, e combattere contro creature sovrannaturali con un viscerale sistema di combattimento basato sull'utilizzo di spade, senza disdegnare acrobazie aeree e attacchi dalla distanza con arco e frecce.

Il trailer, ricco di cutscene e inquadrature suggestive, denota un'elevata cura per una componente narrativa che aderisce al genere wuxia, tuttavia scorre senza rivelare informazioni salienti come lo studio coinvolto nello sviluppo, le piattaforme di destinazione e la finestra di lancio. In attesa di saperne di più, godetevelo in apertura di notizia.

Aggiornamento ore 23:55 del 23 agosto 2022 - Qualche ora dopo l'annuncio, sono emerse nuove informazioni. Where Winds Meet è realizzato da Everstone Studios, una nuova realtà supportata NetEase Games. È in sviluppo per PC, con un Beta Test fissato nel corso del 2022.